Если налог уменьшается до нуля за счет вычетов, то ЕНП-уведомление по нему не нужно

Если вы посчитали налог и с учетом уменьшения на вычет к уплате ничего нет, то уведомление по этому налогу не сдают.

Такую ситуацию, в частности, обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Сотруднику компании начислена зарплата и при расчете НДФЛ применен стандартный вычет, с учетом которого НДФЛ = 0. В этом случае, хотя выплата дохода физлицам есть, уведомление по ЕНП сдавать не надо.

Похожа ситуация может быть у ИП без работников на УСН «доходы». Если есть доходы, с которых начислен налог, который уменьшен на фиксированные взносы вплоть до нуля, то уведомление по ЕНП на аванс по УСН сдавать не надо, потому что аванса к уплате нет.