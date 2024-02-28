Если налог уменьшается до нуля за счет вычетов, то ЕНП-уведомление по нему не нужно

Если вы посчитали налог и с учетом уменьшения на вычет к уплате ничего нет, то уведомление по этому налогу не сдают.
Такую ситуацию, в частности, обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Сотруднику компании начислена зарплата и при расчете НДФЛ применен стандартный вычет, с учетом которого НДФЛ = 0. В этом случае, хотя выплата дохода физлицам есть, уведомление по ЕНП сдавать не надо.
Похожа ситуация может быть у ИП без работников на УСН «доходы». Если есть доходы, с которых начислен налог, который уменьшен на фиксированные взносы вплоть до нуля, то уведомление по ЕНП на аванс по УСН сдавать не надо, потому что аванса к уплате нет.
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