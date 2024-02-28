Что изменилось в книге доходов по УСН: разъяснения ФНС

Новая книга утверждена приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.

Налоговики перечислили основные изменения.

Титульный лист

На титульном листе больше не нужно приводить адрес организации (место жительства ИП).

Основные средства

Уточнили графы 5, 6, 8, 9, 10, 14 раздела II.

Так, в графу 8 включают, в том числе, расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств.

Торговый сбор

Раздел V прежней книги, в котором отражают торговый сбор, уменьшающий налог по УСН, сделали разделом IV.

Взносы

Прежний раздел IV, где отражали взносы, уменьшающие налог, из новой формы убрали.

Плательщики, которые применяют упрощенную систему налогообложения, независимо от объекта налогообложения — «доходы» или «доходы минус расходы». И хотя книгу не сдают в налоговую, но ФНС может запросить ее при проведении камеральной и выездной проверки. Декларацию по УСН тоже надо заполнять по данным КУДиР.

О том, как правильно заполнить книгу учета, мы рассказываем на курсе «Главный бухгалтер на УСН».Преподаватель на реальных примерах покажет, как правильно оформить каждый раздел книги.

Вас ждут видео-лекции, практические задания, проверочные тесты, куратор в процессе обучения и онлайн-встреча с экспертом.

Вы можете купить курс по специальной цене за 7 600 рублей вместо 28 600 рублей!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Другие курсы со скидками найдете в каталоге.