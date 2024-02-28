Иностранные IT-компании не смогут получать льготы в РФ

Из реестра аккредитованных IT-компаний уберут иностранный бизнес. Предприятия не смогут получать налоговые преференции и отсрочку от армии для своих сотрудников.

Минцифры хотят изменить правила включения предприятий в реестр аккредитованный IT-компаний. В него не будут допускать зарубежные фирмы. Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас в реестре аккредитованных компаний есть дочерние структуры Huawei, Samsung, SAP SE и других. Предприятия из реестра могут получать налоговые льготы, а также отсрочку от службы в армии для своих сотрудников.

Минцифры обсуждает изменения правил аккредитации IT-компаний. Планируется, что они вступят в силу не раньше 1 июля 2025 года, — сказали в министерстве.

Аккредитацию сможет получить российское юрлицо, «в котором суммарная доля прямого и (или) косвенного участия российских лиц составляет более 50% общего количества голосов, которые приходятся на голосующие акции (доли) — при соответствии другим действующим требованиям по аккредитации».

Российские IT-компании опасались, что в реестр ради льгот начнет включаться все больше структур китайских и индийских предприятий, намеренных работать в РФ, — сказал исполнительный директор «Отечественного софта» Ренат Лашин.

У компании должен быть профильный ОКВЭД и сайт с описанием продуктов и услуг, доля ее доходов от деятельности в области IT должна превышать 30%.

В реестр не включают компании, которые на 50% и более процентов принадлежат государству, банки и крупных операторов связи.