Что в работе с самозанятыми может привлечь внимание налоговой

ФНС начнет собирать для межведомственной комиссии информацию о компаниях и ИП, которые работают с самозанятыми.

В 2024 году Минтруд приступил к активной борьбе с нелегальной занятостью, под удар попадут внештатные сотрудники и самозанятые, которые заключили договоры ГПХ.

Для противодействия нелегальной занятости власти создали межведомственную комиссию. При этом на такие комиссии распространят запрет на разглашение данной налоговой тайны. Законопроект с такой поправкой уже внесен в Госдуму.

Минтруд уже разработал проект, согласно которому ФНС будет предоставлять комиссии информацию:

о компаниях, которые начисляли как минимум 10 сотрудникам зарплату ниже МРОТ;

о заказчиках, у которых есть признаки маскировки трудовых отношений под договором гражданско-правового характера;

о юридических лицах, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и платят им больше 50 тыс. рублей в месяц.

о тех, кто выплачивает своим сотрудникам зарплату, размер которой отклоняется от среднеотраслевой более чем на 35%;

об организациях и ИП, которые используют онлайн-кассы.

О том, с какими запросами и проверками по самозанятым может столкнуться бизнес, вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Событие пройдет 14 марта 2024 года в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

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