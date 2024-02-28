Научитесь заполнять КУДиР и декларацию по УСН на тренинге от «Клерка»

До тренинга осталась неделя, успейте записаться! Вместе с лучшим экспертом «Клерка» Надеждой Камышевой вы разберетесь с изменениями в КУДиР с 2024 года и сдадите декларацию по УСН за 2023 год без ошибок.

Все упрощенцы обязаны вести Книгу учета доходов и расходов (КУДиР). При этом форма КУДиР с 2024 года поменялась. А порядок заполнения зависит от того, какой объект налогообложения применяется. Также приближается срок сдачи декларации по УСН за 2023 год.

Разобраться со всеми изменениями поможет Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка».

Тренинг пройдет 28 февраля в 15:00 мск! Вы узнатете:

Как правильно учесть доходы и расходы при УСН.

Как рассчитать налог.

Заполняем Книгу учета доходов и расходов (КУДиР) старую и новую.

Как заполнить и сдать декларацию по УСН.

Топ вопросов по УСН из Консультаций Клерка.

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Тренинги — это закрытые онлайн-практикумы с ведущими экспертами, на которых вы можете задать волнующие вас вопросы и получите квалифицированные ответы. Эксперты наглядно покажут, как применять изменения, заполнять отчеты, составлять документы и т.д.

Ничего оплачивать дополнительно не нужно! Нужно только записаться! Все Тренинги входят только в подписку Клерк.Премиум🔥 Вне подписки вы не сможете приобрести доступ к практикумам.

После тренинга вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на тренинге и являетесь обладателем новых знаний.