Рыбакам разрешат применять налоговый вычет через год после улова

Сейчас налоговый вычет при уплате сбора за пользование объектами водных биоресурсов можно получить только через три года. Этот срок сократят до одного года.

Совет Федерации одобрил законопроект, который позволит применять рыбакам вычет при уплате сбора за пользование объектами водных биоресурсов через год после вылова. Об этом пишет «Парламентская газета».

Поправки позволяют использовать вычет на следующий год после вылова рыбы. Сейчас это происходит только на третий год, — сказал зампред комитета палаты регионов по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Теперь у налогоплательщиков будет право получить получать вычет по уплате сборов через год.

Также в законопроекте уточняется порядок подачи заявления на предоставление подтверждения обоснованности применения вычета без привязки его к оформлению разрешения на добычу рыбы и других водных биологических ресурсов.