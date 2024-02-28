Ozon создал раздел с товарами модных брендов

Одежду, обувь и аксессуары известных российских и зарубежных брендов будут дополнительно проверять. У селлеров должны быть документы, которые гарантируют оригинальность товаров.

В маркетплейсе Ozon появился раздел Ozon Fashion, где собраны одежда, обувь и аксессуары международных и российских дизайнеров. Все товары проходят проверку на оригинальность. Об этом пишет «Forbes».

Сейчас в Ozon Fashion можно купить товары от 2 тыс. брендов, в том числе Calvin Klein, H&M, adidas, Nike, Guess.

Кроме стандартной оценки карточек товаров, специалисты маркетплейса проводят дополнительную проверку документов на бренды.

Ozon Fashion — важный шаг навстречу покупателям, которые ищут известные бренды и дизайнерскую одежду с гарантией оригинальности и ценят привычное удобство маркетплейса, — сказала директор по развитию бизнеса Ozon Fashion Илоанга Ершова.

В 2023 году оборот маркетплейса в категории Fashion вырос в 2,5 раза. Аксессуары, обувь и одежду продают больше 180 тыс. селлеров и покупают 25 млн пользователей. Это на 60% больше, чем в 2022 году.