Центробанк обнаружил манипулирование на торгах акциями СПБ Биржи

После ложных сообщений о том, что СПБ Биржа подала в суд заявление о банкротстве, стоимость акций резко снизилась.

Банк России установил факт манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО «СПБ Биржа». Об этом сказано на сайте ЦБ.

27 ноября 2023 года, после распространения недостоверной информации о том, что СПБ Биржа подала заявление о собственном банкротстве Арбитражный суд города Москвы, произошло резкое снижение цены акций ПАО «СПБ Биржа».

В течение 19 минут ценные бумаги подешевели на торгах Мосбиржи — на 35,8%, а на торгах ПАО «СПБ Биржа» — на 13,4%.

Банк России расценивает подготовку заявления якобы от имени ПАО «СПБ Биржа» и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов, — говорится в сообщении.

По данным проверки, СПБ Биржа не подавала заявлений о собственном банкротстве. Такие действия регулятор признал манипулированием рынком и направил материалы проверки в правоохранительные органы.

Осенью 2023 года мы писали, что на сайте картотеки арбитражных дел появилось заявление СПБ Биржи о признании ее банкротом. Торговая площадка сразу опровергла эту информацию.