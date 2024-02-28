Владельцы QIWI-кошельков могут обратиться в АСВ и вернуть свои деньги

Если на электронных кошельках банка «Киви» остались деньги, то можно написать заявление в Агентство по страхованию вкладов. В течение 30 дней специалисты примут решение о возмещении.

Владельцы электронных кошельков «Киви» банка могут обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с заявлением на выплаты. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу АСВ.

Владельцы электронных кошельков вправе подать заявление в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в Киви-банке. В течение 30 рабочих дней заявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения. Выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур, — сказали в АСВ.

Недавно мы писали, что Центробанк сообщил, что электронные денежные средства не подлежат страхованию по закону о страховании вкладов.

Всем клиентам, у которых были средства на счетах в банке «Киви», нужно обратиться за выплатами в АСВ. Предельный размер страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей.

Держатели электронных кошельков смогут получить часть своих средств в ходе исполнительного производства при ликвидации Киви-банка, если смогут доказать факт наличия средств в кошельке. Практики с возвратом средств на электронных кошельках пока нет, однако можно предположить, что держателям средств вернут не более 10% по аналогии с практикой возврата незастрахованных средств вкладчиков, — сообщил ТАСС доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Также «РИА Новости» со ссылкой на Центробанк пишут, что у «Киви» банка хватит денежных средств, чтобы вернуть деньги пользователям электронных кошельков.