Центробанк: деньги на электронных QIWI-кошельках не застрахованы

Регулятор сообщил, что страховка вкладов не действует на электронные кошельки. Всем, у кого были счета в QIWI банке, нужно обратиться в АСВ.

Закон о страховании вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках. Об этом Центробанк написал в сообществе ВКонтакте.

Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках, — говорится в сообщении.

Всем клиентам, у которых были средства на счетах в банке «Киви», нужно обратиться за выплатами в Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Пользователи QIWI-кошельков не могут вывести свои средства, пополнить баланс или отправить деньги.

Недавно мы писали, что из-за отзыва лицензии у КИВИ Банк (АО) перестала работать платежная система с денежными переводами Contact.

Также Металлинвестбанк перестал принимать оплату услуг связи и интернета.