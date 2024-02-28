НДС

Теперь станет проще подтверждать нулевую ставку НДС

С 1 апреля 2025 года для подтверждения нулевой ставки будет не нужно представлять документы с отметками таможенных органов.

Правительство одобрило законопроект, который упростит бизнесу документальное подтверждение на право применять нулевую ставку НДС. Об этом сказано на сайте Минфина.

С 1 апреля 2025 года в налоговые органы будет представляться реестр сведений из перевозочных документов при оказании транспортно-экспедиционных услуг, услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и контейнеров, а также при международной перевозке товаров железнодорожным транспортом, — говорится в сообщении.

Больше не нужно предоставлять документы с отметками таможенных органов при оказании услуг по международным перевозкам товаров на автомобиле.

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