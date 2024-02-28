Эксперты пересчитали недоимки по делу Блиновской. Теперь она должна 906 млн рублей

Сначала следствие называло сумму недоимки в 918 млн рублей, а сейчас экономическая экспертиза пересчитала задолженность.

Экономическая экспертиза по делу блогера Елены Блиновской установила сумму недоимки с ее стороны в размере более 906 млн рублей. Об этом пишет «ТАСС».

Изначально следственным органом сумма недоимки по делу Блиновской была установлена в размере около 918 млн рублей, а после дополнительной проверки — 907 млн рублей. Сейчас стало известно, что сумма недоимки по результатам проведенной экономической экспертизы составляет чуть более 906 млн рублей, — сказал собеседник издания.

22 января 2024 года суд изменил меру пресечения Елене Блиновской с домашнего ареста на пребывание в СИЗО.

Ранее адвокат блогера сообщала, что у Блиновская должна выплатить недоимку, пени и штрафы на общую сумму 1,4 млрд рублей.