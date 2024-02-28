🎓Вебинар: Как ИП сдавать отчетность и платить налоги в 2024 году. 22 марта в 11:00 мск!

Отчетность ИП зависит от системы налогообложения. Если у ИП еще есть сотрудники, то необходимо сдать отчеты по сотрудникам. Кроме того, у ИП еще есть налоги как у физического лица и тут надо разобраться, как все будет у него списываться с Единого налогового счета.
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Спикер — Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.
На вебинаре расскажем:
Уплата налогов за год и ЕНП.
ИП и разные режимы налогообложения: ОСНО, УСН и НПД.
Выплата зарплаты сотрудникам и отчетность ИП с работниками.
Подготовка декларации по УСН за 2023 год.
Страховые взносы за себя и сотрудников. Порядок уменьшения УСН и патента на взносы.
Сдача декларации по УСН и камеральная проверка.
Ответственность ИП за нарушение сроков сдачи отчетности.
Ждем вас на вебинаре 22 марта в 11:00 мск!
Запись вебинара будет бесплатно доступна тем, кто записался на него, и всем подписчикам Клерк.Премиум!
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