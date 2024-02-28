Центробанк пересмотрит страхование денег на электронных кошельках

После отзыва лицензии у QIWI банка держатели средств на электронных кошельках не смогут вернуть свои деньги по закону о страховании вкладов. Это планируют пересмотреть.

Банк России готов оценить важность возможных изменений в страховании средств на электронных кошельках. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Банк России готов дополнительно оценить необходимость изменения действующего регулирования как в части страхования средств на электронных кошельках, так и в части идентификации через банковских платежных агентов, — сообщили в Центробанке.

Недавно мы писали, что деньги на электронных кошельках не застрахованы, как вклады. Клиенты банка «Киви», который лишился лицензии, могут написать заявление в Агентство по страхованию вкладов.

Это же могут сделать и владельцы электронных кошельков, но требования будут рассматривать в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка.

Держателям электронных денег могут вернуть не более 10% по аналогии с практикой возврата незастрахованных средств вкладчиков.