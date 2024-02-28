Инвестиции

Ценные бумаги Polymetal останутся на Мосбирже

Polymetal заявил, что не планирует уходить с Московской биржи после понижения уровня листинга акций.
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Компания Polymetal не собирается проводить делистинг акций с Московской биржи, даже несмотря на то, что торговая площадка снизила уровень листинга акций компаний из первого в третий. Об этом сказано на сайте компании.

Московская биржа приняла решение снизить уровень листинга акций Polymetal из-за соглашения о продаже российского бизнеса компании — АО «Полиметалл».

Несмотря на снижение уровня листинга, Polymetal продолжит следовать высоким стандартам корпоративного управления и раскрытия информации, которые предусмотрены требованиями к первому уровню листинга на MOEX. Компания подтверждает, что не намерена инициировать делистинг с Московской биржи, — говорится в сообщении.

Также компания заявила, что перевод в третий уровень листинга не влияет на объявленный 23 ноября 2023 года обмен акций, затронутых санкциями ЕС в отношении НРД.

Недавно мы писали, что компания «Мангазеи» купит российский бизнес Polymetal, а Владимир Путин уже дал разрешение на сделки с активами.

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