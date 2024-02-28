Работодатель должен удержать НДФЛ с НДФЛ, если оплатил иностранному работнику патент

Иностранцы, которые работают в России по патенту, для его получения должны уплатить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ. При желании уплатить этот патентный НДФЛ за своих сотрудников может и работодатель. Но тогда с сотрудника надо удержать НДФЛ за НДФЛ.

В такой ситуации у сотрудника образуется натуральный доход.

Подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» задумалась, по какой ставке удерживать НДФЛ с этого натурального дохода.

Дело в том, что зарплата патентных иностранцев облагается НДФЛ по ставке 13% или 15%, даже если они нерезиденты. Но это правило касается только выплат в рамках трудовой деятельности.

При удержании НДФЛ с натурального дохода ставка будет 30%, если сотрудник – нерезидент.

О том, что при оплате патента за иностранного работника работодатель должен удержать с него НДФЛ, Минфин сообщал, в частности, в письме от 19.08.2022 № 03-04-06/81342.

Если потом с зарплаты иностранца будет удержана стоимость патента, которую уплатил работодатель, то удерживать НДФЛ не надо.

Кстати, платить патентный НДФЛ надо на конкретный КБК, этот налог не входит в ЕНП.Уведомление по фиксированному НДФЛ иностранных работников подавать не надо. А по НДФЛ с их зарплаты – надо (письмо ФНС от 21.02.2023 № БС-3-11/2569@).

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