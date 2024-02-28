Сверхурочную работу будут оплачивать по-новому

Законопроект с такой поправкой в статью 152 ТК принят в первом чтении.
Платить за сверхурочную работу надо так:
1,5 ставки за первые 2 часа работы:
2 ставки за последующие часы работы.
Но считать этот полуторный и двойной размер надо не только от оклада, а с учетом всех доплат, в том числе – доплаты до МРОТ.
Поправки разработали после решения Конституционного суда, куда пожаловался сторож-бюджетник с окладом 3 220 руб. Ему начисляли сверхурочные из этого оклада, потом доводили до МРОТ. В итоге как бы интенсивно он не работал, он всегда получал только МРОТ.
Поэтому суд велел сначала довести оклад до МРОТ, а уже потом начислять сверхурочные на эту зарплату.
Эта норма должна заработать с 1 сентября 2024 года.
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