Сверхурочную работу будут оплачивать по-новому

Работодатели будут оплачивать сверхурочную работу исходя из зарплаты, включающей компенсационные и стимулирующие выплаты, а не только из голого оклада.

Законопроект с такой поправкой в статью 152 ТК принят в первом чтении.

Платить за сверхурочную работу надо так:

1,5 ставки за первые 2 часа работы:

2 ставки за последующие часы работы.

Но считать этот полуторный и двойной размер надо не только от оклада, а с учетом всех доплат, в том числе – доплаты до МРОТ.

Поправки разработали после решения Конституционного суда, куда пожаловался сторож-бюджетник с окладом 3 220 руб. Ему начисляли сверхурочные из этого оклада, потом доводили до МРОТ. В итоге как бы интенсивно он не работал, он всегда получал только МРОТ.

Поэтому суд велел сначала довести оклад до МРОТ, а уже потом начислять сверхурочные на эту зарплату.

Эта норма должна заработать с 1 сентября 2024 года.