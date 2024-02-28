Кабмин против того, чтобы производители крупно писали объем и вес продуктов

Правительство не поддержало законопроект, который обяжет производителей указывать информацию об объеме или весе продуктов крупным шрифтом. Об этом пишет «Парламентская газета».
Согласно законопроекту, сведения о информацию о весе (объеме) должны размещаться на лицевой стороне упаковок с продуктами питания и занимать не менее 15% этикетки.
Авторы документа считают, что новые правила к упаковке помогут покупателям точнее сравнивать цены на продукты. Также это восстановит конкурентные права производителей, которые не занижают объем и вес товаров.
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