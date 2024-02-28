Кабмин против того, чтобы производители крупно писали объем и вес продуктов

Правительство не согласилось с тем, чтобы информация о весе и объеме продуктов питания занимала не меньше 15% от площади упаковки или этикетки.

Правительство не поддержало законопроект, который обяжет производителей указывать информацию об объеме или весе продуктов крупным шрифтом. Об этом пишет «Парламентская газета».

Согласно законопроекту, сведения о информацию о весе (объеме) должны размещаться на лицевой стороне упаковок с продуктами питания и занимать не менее 15% этикетки.

Авторы документа считают, что новые правила к упаковке помогут покупателям точнее сравнивать цены на продукты. Также это восстановит конкурентные права производителей, которые не занижают объем и вес товаров.