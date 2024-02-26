Работодатели будут сохранять рабочее место за сотрудником-призывником

Законопроект с такой поправкой в ТК внесен в Госдуму.
Работодатель имеет право выплачивать сотруднику материальную помощь во время приостановки договора.
Стаж в период приостановки идти не будет.
Если работник отслужил в армии и после дембеля через 2 недели не вернулся на родное предприятие, то его можно будут уволить.
В пояснительной записке говорится, что сейчас увеличили призывной возраст, у некоторых призывников уже есть дети и эти люди опасаются, что после службы могут столкнуться с трудностями при трудоустройстве.
Автор проекта – член СФ (от Ульяновской области) Айрат Гибатдинов.
Комментарии4
Опять про работодателя никто не подумал
А работать кто будет?!! Член СФ (от Ульяновской области) Айрат Гибатдинов?
Как бы это право потом не вменили в обязанность...