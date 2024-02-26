Работодатели будут сохранять рабочее место за сотрудником-призывником

Если сотрудника призвали в армию, то его надо будет не увольнять, как сейчас предписывает ТК, а приостанавливать с ним трудовой договор.

Законопроект с такой поправкой в ТК внесен в Госдуму.

Работодатель имеет право выплачивать сотруднику материальную помощь во время приостановки договора.

Стаж в период приостановки идти не будет.

Если работник отслужил в армии и после дембеля через 2 недели не вернулся на родное предприятие, то его можно будут уволить.

В пояснительной записке говорится, что сейчас увеличили призывной возраст, у некоторых призывников уже есть дети и эти люди опасаются, что после службы могут столкнуться с трудностями при трудоустройстве.

Автор проекта – член СФ (от Ульяновской области) Айрат Гибатдинов.