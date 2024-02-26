ФНС будет собирать данные о должниках с недоимкой больше 50 млн рублей

Налоговики начнут формировать список должников, чтобы своевременно и эффективно взыскивать задолженность. Он будет обновляться каждый месяц.

С начала 2024 года ФНС дала поручение территориальным органам (УФНС и МИ ФНС) предоставлять информацию о налогоплательщиках, которые должны больше 50 млн рублей. Об этом узнали «Известия».

Предполагается, что такие меры помогут контролировать своевременность, полноту и эффективность взыскания долгов. Также ФНС сможет понять причины возникновения долгов у населения.

Каждый месяц будет формироваться список должников. В него могут попасть физические, юридические лица, ИП, иностранные и бюджетные компании. В список не будут включать тех, кто начал процедуру банкротства.

Из списка могут исключить после полного или частичного погашения долга, а также должников, которые получили отсрочку (рассрочку) или мигрировали. В последнем случае инспекция принимающего региона поставит должника на учет.

Нельзя сказать, что налоговые органы не следили за крупными задолженностями раньше. Но теперь процесс сбора информации будет более централизованным и систематизированным, что, в свою очередь, улучшит качество контроля и снизит влияние человеческих факторов, — сказал партнер МЭФ LEGAL Александр Ерасов.

Также он добавил, что сейчас задолженность больше 50 млн рублей можно получить после выездной налоговой проверки. Их налоговики стараются не назначать, если не смогут сделать доначисления на сумму больше 30 млн рублей.