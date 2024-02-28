УСН

Взносы ИП при УСН «доходы минус расходы» уменьшают не налог, а базу по нему

У ИП без работников на УСН «доходы» фиксированные взносы уменьшают налог без ограничения (вплоть до нуля). При УСН «доходы минус расходы» взносы тоже участвуют в расчете налога, но не в виде вычета.
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Вопрос про уменьшение налога на взносы задала подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги пояснили, что при доходно-расходной упрощенке взносы ИП за себя не уменьшают налог, а включаются в состав расходов.

Причем для УН «доходы» правила учета взносов с прошлого года изменили – их теперь можно брать на вычет, даже если они не уплачены. Но для УСН «доходы минус расходы» правила остались прежними.

Подробности смотрите в нашей таблице.

Взносы

Как учитывать в 2024 году

Фиксированные взносы ИП за 2022 год

Включают в расходы в 2024 году, если они уплачены в 2024 году (в 2023 году был долг и взносы ушли с ЕНС в бюджет в 2024 году).

Если они уплачены в 2022 или 2023 году, то в расходы в 2024 году они не идут

Взносы 1% за 2022 год

Уменьшают налог за 2024 год, если они уплачены в 2024 году (в 2023 году был долг и взносы ушли с ЕНС в бюджет в 2024 году).

Если они уплачены в 2022 или 2023 году, то в расходы в 2024 году они не идут

Фиксированные взносы ИП за 2023 год

Включают в расходы в 2024 году, если они уплачены в 2024 году (ушли с ЕНС в бюджет).

Можно включить в расходы в 2024 году, даже если они уплачены в 2023 году, но не были зарезервированы и их не принимали в расходы в 2023 году (потому что с ЕНС в бюджет они ушли 09.01.2024)

Взносы 1% за 2023 год

Включают в расходы в 2024 году, если они уплачены в 2024 году (ушли с ЕНС в бюджет).

Можно включить в расходы в 2024 году, даже если они уплачены в 2023 году, но не были зарезервированы и их не принимали в расходы в 2023 году (потому что с ЕНС в бюджет они уйдут 01.07.2024)

Фиксированные взносы ИП за 2024 год

Включают в расходы в 2024 году, если они уплачены в 2024 году и либо зарезервированы по заявлению, либо находятся на сальдо ЕНС.

Но можно включить в расходы в 2025 году (по сроку уплаты 09.01.2025), даже если они уплачены в 2024 году, но не зарезервированы

Взносы 1% за 2024 год

Включают в расходы в 2024 году, если они уплачены в 2024 году и либо зарезервированы по заявлению, либо находятся на сальдо ЕНС.

Но можно включить в расходы в 2025 году (по сроку уплаты 01.07.2025), даже если они уплачены в 2024 году, но не зарезервированы

Чтобы включить фиксированные взносы в расходы на УСН Д-Р, их надо уплатить.

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