Минцифры обяжет Apple разрешить установку приложений из сторонних магазинов

Компания Apple будет обязана разрешить пользователям устанавливать мобильные приложения на iOS из сторонних магазинов.

Весной в Госдуму внесут законопроект, который обяжет Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

Предполагается, что под действие нового закона попадут все владельцы мобильных систем, производители гаджетов, а также операторы магазинов с приложениями. Им придется обеспечить равные условия для установки всех мобильных приложений.

В целом компания, несмотря на остановку продаж в РФ, продолжает выполнять решения судов и надзорных органов, уплачивает штрафы. Так что инициатива Минцифры не выглядит бесперспективной, — сказал преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Алексей Минаев.

В Евросоюзе такой же закон вступит в силу 6 марта 2024 года. Apple уже составила новый порядок взаимодействия с разработчиками. Однако даже с изменениями iOS не будет разрешать установку сторонних приложений настолько же свободно, как Android.

Apple начнет проверять все приложения на безопасность, а если они будут уличены во вредоносности, то запуск программ заблокируют на iOS-устройствах.