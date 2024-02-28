⚡️Итоги дня: мошенники чуть не развели Сергея Безрукова, читатели стали чаще покупать книги с рук, а ФАС не может справиться с «Яндекс Такси»

Самые интересные новости за 26 февраля в кратком обзоре:

Оборот книг на вторичном рынке вырос в РФ почти на 50%. Чаще всего с рук продаются книги о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг и романы Стивена Кинга.

С 2020 года число россиян с вредными привычками снизилось на 10%. Четыре года назад 54% опрошенных признались, что имеют вредные привычки, а в 2023 году таковых оказалось лишь 44%.

Продажи крепкого алкоголя достигли семилетнего максимума. В 2023 году розничные продажи водки, коньяка и другого алкоголя, крепче 25 градусов выросли на 3,6%, до 7,2 л на душу населения.

ФАС потребовала от «Яндекс Такси» снизить плату, которую агрегатов берет с перевозчиков. Однако до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, который не позволяет применить меры реагирования.

Мошенники подделали голос Константина Хабенского, чтобы обмануть Сергея Безрукова. Актер не поддался на уловки злоумышленников, которые просили деньги на строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов.

В 2023 году жители страны потратили на доставку продуктов почти 918 млрд рублей. Это на 47% больше, чем в 2022 году.

Сервис OnlyFans стал самой прибыльной подработкой в США. В среднем на площадке зарабатывают почти 5 тысяч долларов в месяц или 460 тыс. рублей.