Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: мошенники чуть не развели Сергея Безрукова, читатели стали чаще покупать книги с рук, а ФАС не может справиться с «Яндекс Такси»

Подготовили для вас дайджест главных событиями дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
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Самые интересные новости за 26 февраля в кратком обзоре:

  • Оборот книг на вторичном рынке вырос в РФ почти на 50%. Чаще всего с рук продаются книги о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг и романы Стивена Кинга.

  • С 2020 года число россиян с вредными привычками снизилось на 10%. Четыре года назад 54% опрошенных признались, что имеют вредные привычки, а в 2023 году таковых оказалось лишь 44%.

  • Продажи крепкого алкоголя достигли семилетнего максимума. В 2023 году розничные продажи водки, коньяка и другого алкоголя, крепче 25 градусов выросли на 3,6%, до 7,2 л на душу населения.

  • ФАС потребовала от «Яндекс Такси» снизить плату, которую агрегатов берет с перевозчиков. Однако до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, который не позволяет применить меры реагирования.

  • Мошенники подделали голос Константина Хабенского, чтобы обмануть Сергея Безрукова. Актер не поддался на уловки злоумышленников, которые просили деньги на строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов.

  • В 2023 году жители страны потратили на доставку продуктов почти 918 млрд рублей. Это на 47% больше, чем в 2022 году.

  • Сервис OnlyFans стал самой прибыльной подработкой в США. В среднем на площадке зарабатывают почти 5 тысяч долларов в месяц или 460 тыс. рублей.

  • Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии. Туристы смогут находиться в Китае 30 дней без перерыва.

Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!

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Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: мошенники чуть не развели Сергея Безрукова, читатели стали чаще покупать книги с рук, а ФАС не может справиться с «Яндекс Такси»

Подготовили для вас дайджест главных событиями дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Лучшие спикеры, новый каждый день
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Как рассчитываются пени в процессе выполнения госконтракта

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Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году

В 2023 году введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Письмом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 утверждена форма заявления на возврат переплаты по налогу, который учитывается на едином счете. Рассказываем, как ее заполнить и когда подать.

Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
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Можно ли отправить исправительное уведомление по НДФЛ с суммой ноль?

Уважаемые коллеги! Обнаружила ошибку в уведомлении по НДФЛ за период с 23 по 31 января 2024 года. Отправила его с суммой налога. На самом деле выплат не было в это период! Не иначе, черт дернул, поспешила.

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Ипотека

Лимит по IT-ипотеке могут повысить до 700 млрд рублей

Новый лимит будет увеличен на 200 млрд рублей, что позволит IT-специалистам получить еще не менее 15 тысяч льготных кредитов на покупку жилья.

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Импорт миграционного труда – привилегия развитой экономики

В журнале «Трудовое право» вышла статья с анализом ситуации по региональным ограничениям для привлечения мигрантов в отдельных субъектах РФ.

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Госзакупки

Возможно ли в рамках закона № 223-ФЗ заключить соглашение о новации

Можно ли в ситуации возврата займа заключить с должником в рамках закона № 223-ФЗ соглашение о новации, в котором обязательство по возврату займа будет заменено на обязательство по выполнению работ на сумму долга (в самом соглашении будут указаны объем работ и стоимость)? Не будет ли данная схема противоречить требования закона № 223-ФЗ?

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Машиночитаемая доверенность, или МЧД: суть, для чего нужна и как с ней работать

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Машиночитаемая доверенность, или МЧД: суть, для чего нужна и как с ней работать
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Кредитование

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Банки и МФО не смогут выдать потребительский кредит, если клиент установил на Госуслугах или в МФЦ самозапрет.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Поиск работы бухгалтеров

Как не жить на одну зарплату. Как и где найти подработку

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Вклады

У ВТБ появится вклад, привязанный к ключевой ставке Центробанка

Для держателей пакетов «Прайм» и «Привилегия» ВТБ создаст вклады-«флоатеры», доходность которых будет зависеть от ключевой ставки.

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Маркетплейсы

Дропшиппинг: как работает, плюсы и минусы, с чего начать бизнес

Чтобы что-то продавать, необязательно быть производителем или перекупщиком. Есть модель торговли, когда продавец торгует товарами, которые у него нет на руках. Рассказываем, что такое дропшиппинг, почему он популярен, в чем преимущества и недостатки, как начать зарабатывать.

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Обзоры для бухгалтера

ТОП пять проблемных отчетов у бухгалтеров с начала 2024 года. «Ночной бухгалтер» №1630

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Как стать работодателем мечты: топ-6 признаков, на которые смотрят соискатели

Для любого соискателя важны зарплата, время в пути до места работы, стабильность и социальные гарантии. В долгосрочной перспективе — возможность обучиться чему-то новому и карьерный рост. Играет роль и формат работы: кому-то критична возможность работать удаленно, кому-то — ходить в офис.

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Банки

Модульбанк перестал переводить деньги в долларах и евро

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Инвестиционный вычет

ФНС, может быть, утвердит справку для инвестиционного вычета по НДФЛ

Чтобы получить инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ через налогового агента, нужна справка из ИФНС. Утвержденной справки нет, а рекомендованную налоговики заполняют по принципу «кто во что горазд». Возможно, будет утвержденная форма. Но это не точно.

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Бухгалтерские программы

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Работать быстрее и комфортнее: инструменты бухгалтера-калькулятора в ресторанном бизнесе
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