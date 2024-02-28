В 6-НДФЛ с 2024 года раздел 1 идет нарастающим итогом, как и раздел 2

Их ранее ФНС довела письмом от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@.
В частности, проверят, чтобы строка 020 раздела 1 шла нарастающим итогом.
Раньше в этой строке бухгалтеры отражали данные только в разрезе квартала, а нарастающий итог был в разделе 2.
С 2024 года в строке 020 будут данные нарастающим итогом.
То есть, в отчете за 1 квартал 020 = сумма строк 021 – 026, а в отчете за полугодие 020 = сумма строк 021 – 026 + строка 020 из отчета за 1 квартал.
Подробно контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ мы разбирали тут.
Кроме того, отдельные контрольные соотношения есть для 6-НДФЛ в целях отражения данных на ЕНС.
Для этой цели будут проверять только раздел 1, ведь начисление на ЕНС идет по нему, а не по разделу 2.
В частности, в этих контрольных соотношениях заложено, что сумма удержанного налога не должна быть меньше суммы возвращенного налога.
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