На электронных кошельках банка QIWI осталось 4,4 млрд рублей

Владельцы электронных денег смогут вернуть средства в период ликвидации банка. Их требования рассмотрят в третью очередь.

Агентство по страхованию вкладов нашло около 9,3 млн виртуальных кошельков клиентов банка «Киви». На них хранится около 4,4 млрд рублей. Об этом сказано в телеграм-канале АСВ.

Порядка 1,3 млн электронных QIWI-кошельков анонимные, на них находится около 277 млн рублей.

Согласно реестру, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,3 млрд рублей. Страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц, порядка 11 тыс. индивидуальных предпринимателей и 9 тыс. юридических лиц, — сказано в телеграм-канале АСВ.

Сейчас АСВ планирует упростить процедуру подачи требований для владельцев виртуальных кошельков через личный кабинет QIWI.

Владельцы смогут вернуть свои электронные деньги во время ликвидации банка, их требования будут составе третьей очереди.

По предварительной информации, в кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков, — говорится в сообщении.

При предъявлении требования нужно указать: ФИО, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, контактные данные, платежные реквизиты кредитора для перечисления средств в ходе ликвидации банка, указать номер кошелька и сумму денежных средств.

К требованию необходимо приложить справку сотового оператора, которая подтвердит, что абонентский номер, привязанный к кошельку QIWI, принадлежит кредитору.

Недавно мы писали, что мошенники создают поддельные сайты банка QIWI, чтобы помочь вывести деньги со счетов.