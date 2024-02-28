Банки

Мошенники создают поддельные сайты банка QIWI

Сайты-двойники предлагают за вознаграждение вывести деньги со счетов банка QIWI, который потерял лицензию ЦБ.

Агентство по страхованию вкладов заметило, что в сети появились поддельные сайты-двойники банка QIWI. Пользователям предлагают за вознаграждение вывести средства с электронных кошельков и со счетов кредитной организации. Об этом сказано на сайте АСВ.

Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы. Они собирают средства за услуги и перестают выходить на связь, — говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают, что всю достоверную информацию о выплатах клиентам банка «Киви» можно получить на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Недавно мы писали, что деньги на электронных QIWI-кошельках не застрахованы, но держатели средств могут вернуть не более 10% по аналогии с практикой возврата незастрахованных средств вкладчиков.

Начать дискуссию

Законопроекты

Путин принял порядок исключения компаний из реестра экономических операторов

Юридические лица будут исключены из реестра экономических операторов, если их акционеров привлекли к уголовной ответственности.

6

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Ольга Ульянова
Ольга Ульянова
НДФЛ

Как оплата векселем позволяет ИП на ОСНО сэкономить НДФЛ

Этот кейс стал актуален благодаря определению Верховного суда № 306-ЭС19-5334 от 04.06.2019 года.

Как оплата векселем позволяет ИП на ОСНО сэкономить НДФЛ
1
29
Логотип Правовой эксперт
Правовой эксперт
Иностранные работники

Иностранные сотрудники? Начисляем налоги правильно

Налогообложение иностранных граждан зависит от статуса иностранца — резидент или нерезидент.

Иностранные сотрудники? Начисляем налоги правильно
12

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
УСН

Взносы ИП при УСН «доходы минус расходы» уменьшают не налог, а базу по нему

У ИП без работников на УСН «доходы» фиксированные взносы уменьшают налог без ограничения (вплоть до нуля). При УСН «доходы минус расходы» взносы тоже участвуют в расчете налога, но не в виде вычета.

23
Банки

На электронных кошельках банка QIWI осталось 4,4 млрд рублей

Владельцы электронных денег смогут вернуть средства в период ликвидации банка. Их требования рассмотрят в третью очередь.

28
6-НДФЛ

В 6-НДФЛ с 2024 года раздел 1 идет нарастающим итогом, как и раздел 2

При сдаче 6-НДФЛ за периоды 2024 года следует учитывать контрольные соотношения.

43

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бухгалтеры

🙅 Главбух имеет право уволиться, даже если нет замены и не сдан годовой отчет

Главбух хотела уволиться, но не тут-то было. Директор ее не отпускает – требует сначала сдать все отчеты за 2023 год, найти на свое место другую работницу, и уже потом уходить.

2
131
Лицензирование

С 1 апреля меняются требования к лицензированию автошкол

Для получения или продления лицензии автошколы будут получать специальное заключение от ГИБДД.

1
47
Счета-фактуры

Строку 5а счета-фактуры можно будет не заполнять

Недавно утвердили новый электронный формат счета-фактуры и УПД. Скоро будет и новая бумажная форма.

76
Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

С чего начать карьеру бухгалтера: подборка курсов «Клерка» для новичков

Мы выбрали 4 курса, которые помогут вам быстро войти в профессию, освоить ее нюансы и подготовиться к реальным задачам, чтобы сразу после обучения вы смогли получить должность бухгалтера.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
51
Защита персональных данных

Бизнес обяжут платить пострадавшим от утечек

У операторов персональных данных появится финансовое обеспечение на случай возникновения утечек персональных данных. Из этих средств будут выплачивать компенсации пострадавшим.

3
90
Логотип RG-Soft
RG-Soft

Как выбрать систему 1С для своего бизнеса: советы от экспертов

Программы «1С» позволяют предприятиям работать эффективнее, быстрее и результативнее. Для достижения желаемого результата из обширной линейки нужно выбрать продукт, наиболее подходящий под потребности конкретной компании. Расскажем, какая программа какому бизнесу подойдет и на какие критерии нужно ориентироваться при выборе ПО.

Как выбрать систему 1С для своего бизнеса: советы от экспертов
55

Разборы законов

1 180
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

Мошенники создают поддельные сайты банка QIWI

Сайты-двойники предлагают за вознаграждение вывести деньги со счетов банка QIWI, который потерял лицензию ЦБ.

46
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Будут ли вопросы от налоговой после капитального ремонта ОС?

Коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться.

5
16
Налоговые проверки

Налоговики будут проверять признаки дробления на маркетплейсах

ФНС начнет следить за кросс-граничными сделками, будет проверять пивоваров и продавцов табачных изделий, а также искать дробленку на маркетплейсах.

135
Логотип Моё дело
Моё дело
Аренда

Инструкция для лизингополучателя: как учитывать лизинговые операции по правилам ФСБУ 25/2018

Подробно и с примерами проводок рассказали о том, как отражать в бухучёте предмет лизинга, лизинговые платежи, а также выкуп лизингового имущества.

Инструкция для лизингополучателя: как учитывать лизинговые операции по правилам ФСБУ 25/2018
80
Трудовые отношения

Правительство: еще больше россиян смогут пройти бесплатное переобучение

В 2024 году бесплатное обучение будет доступно всем, кто ищет работу. На программу из бюджета выделили 6 млрд рублей, которые позволят обучить больше 100 тысяч человек.

105
Логотип Оксана Донцова
Оксана Донцова

Игра с кубиками на ЕНС

У меня все было отлично — по нулям. Что эта ЁНС-овская программа потом насчитала — неизвестно... С данными «Сальдо ЕНС» в «Истории ЕНС» на протяжении всего 2023 года творилось что-то необъяснимое. Менялись суммы «Сальдо ЕНС» и «даты по состоянию»...

4
76

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Мой Финансовый консультант
Мой Финансовый консультант
Экономика России

Владимир Путин: Россия первая экономика Европы. Так ли это на самом деле?

В интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС). Так ли это на самом деле? Сейчас рассмотрим.

Владимир Путин: Россия первая экономика Европы. Так ли это на самом деле?
2
64
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как решить проблему с формированием уведомления по УСН за 4 квартал 2023 года?

Коллеги, подскажите пожалуйста, по УСН за 4 квартал 2023 года: уведомление не сформировала, так как сдавали декларацию. Налог перечислен, а сальдо по К68.12 не свернулось. И сейчас при формировании уведомлений по НДФЛ и страховым взносам добавляется строка по УСН с суммой за 4 квартал.

2
44