Мошенники создают поддельные сайты банка QIWI

Сайты-двойники предлагают за вознаграждение вывести деньги со счетов банка QIWI, который потерял лицензию ЦБ.

Агентство по страхованию вкладов заметило, что в сети появились поддельные сайты-двойники банка QIWI. Пользователям предлагают за вознаграждение вывести средства с электронных кошельков и со счетов кредитной организации. Об этом сказано на сайте АСВ.

Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы. Они собирают средства за услуги и перестают выходить на связь, — говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают, что всю достоверную информацию о выплатах клиентам банка «Киви» можно получить на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Недавно мы писали, что деньги на электронных QIWI-кошельках не застрахованы, но держатели средств могут вернуть не более 10% по аналогии с практикой возврата незастрахованных средств вкладчиков.