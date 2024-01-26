Самозапрет на кредиты разрешат устанавливать в банках и МФО

Заявление о добровольном отказе от оформления кредитов будет можно подать не только на Госуслугах и в МФЦ, но также в банках и в МФО.

Власти хотят упростить механизм самозапрета на кредиты. Заявление будет можно подать не только на сайте Госуслуг и в МФЦ, но и напрямую в банках и микрофинансовых организациях (МФО). Об этом узнал «РБК».

Сейчас законопроект о добровольном отказе от получения кредитов и ссуд готовится ко второму чтению в Госдуме. В документ уже внесли несколько поправок, в частности о том, что установить самозапрет будет можно непосредственно в отделениях банков и МФО.

Главная цель инициативы — сократить риски оформления кредитов мошенниками, которые с помощью методов социальной инженерии убеждают клиентов брать займы.

Предполагается, что кредиторы перед заключением договора будут проверять, установлен ли у клиента запрет на выдачу ссуд. Для этого понадобятся паспортные данные и еще один идентификатор личности, например ИНН или СНИЛС.

Замена СНИЛС на ИНН в качестве основного идентификатора для проверки представляется более логичной, так как ИНН фигурирует в широком спектре финансовых операций, — сказал эксперт по сетевым угрозам компании «Код безопасности» Константин Шуленин.

Если законопроект примут, то он вступит в силу 15 января 2025 года, работать по новым правилам кредиторы начнут с 15 января 2026 года. Однако депутаты надеются, что окончательная версия закона начнет действовать уже с 1 июля 2024 года.