Операторов углеродных единиц освободили от НДС

Исполнители климатических проектов и участники рынка углеродных единиц не будут платить НДС.

Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость услуги оператора реестра углеродных единиц.

От НДС освободят услуги компаний по проведению операций в реестре углеродных единиц. Тарифы операторов регулируются по правилам, утвержденным правительством.

Новый закон позволит снизить траты исполнителя климатических проектов и участников рынка углеродных единиц на регистрацию климатических проектов в реестре. А также сократить издержки, связанные с выпуском и продажей углеродных единиц.

Регистрация таких проектов происходит в российском реестре углеродных единиц, оператором которого назначен АО «Контур». Реестр рынка углеродных единиц действует с 1 сентября 2022 года.

Углеродная единица представляет собой тонну парниковых газов, выброс которых удалось предотвратить или нейтрализовать. Например, за счет климатических проектов по высадке лесов.

Сахалин станет первым регионом, где до 31 декабря 2028 года будет проходить эксперимент по сокращению выбросов парниковых газов.

Положения закона вступят в силу через месяц после опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.