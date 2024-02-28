ФНС, может быть, утвердит справку для инвестиционного вычета по НДФЛ

Чтобы получить инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ через налогового агента, нужна справка из ИФНС. Утвержденной справки нет, а рекомендованную налоговики заполняют по принципу «кто во что горазд». Возможно, будет утвержденная форма. Но это не точно.

Речь идет про ИИС-2 (вычет типа Б), когда вычет дают не на сумму взноса, а на доход от ИИС.

В этом случае не должно быть второго ИИС и должна быть справка из ИФНС о неполучении вычета.

Предложение наконец-то утвердить форму такой справки, поступило в ФНС.

В письме от 17.01.2024 № ЗГ-2-11/544@ ФНС поясняет, что по НК у нее нет полномочий утверждать такую справку, поэтому сейчас применяется рекомендованная из письма от 17.01.2018 № ГД-4-11/584@.

Вместе с тем, в Думе сейчас есть законопроект по вычетам на долгосрочные инвестиции. Про этот проект мы рассказывали тут.

ФНС намерена направить в Минфин предложение по закреплению за ФНС полномочий по утверждению формы данной справки.

Если такую поправку примут, то ФНС утвердит форму справки и будут единые правила ее заполнения.

Пока надо использовать рекомендованную, и в ней может не быть печати ИФНС.