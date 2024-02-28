Утвердили форму заявления для соцвычета по НДФЛ через работодателя

Получить социальный налоговый вычет по расходам на лечение, обучение, фитнес можно разными способами – в том числе, в течение года через работодателя, без 3-НДФЛ. Для этого нужна справка и заявление. Форму заявления утвердили.

Опубликован приказ ФНС от 18.12.2023 № ЕД-7-11/963@.

Ранее ФНС в письме от 19.01.2024 № БС-4-11/476@ сообщала, что с 01.01.2024 налоговики уже должны принимать заявления по новой форме по электронному формату 5.05, хотя приказ с новой формой еще не был официально опубликован.

Алгоритм получения вычета через работодателя такой:

Человек направляет заявление в ИФНС на выдачу уведомления (КНД 1112518).

Налоговики все проверяют, формируют уведомление и сами направляют его работодателю.

Сотрудник пишет заявление на вычет и возврат налога.

Работодатель предоставляет вычет и возвращает сотруднику удержанный с начала года НДФЛ.

К заявлению прикладывают справку из клиники образовательной организации и т. д.

Подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера», работающие в сфере медицины, рассказывают, что клиенты уже обращаются за новыми справками, чтобы оформить вычет через работодателя.

Комментарий главного редактора «Клерка» Оформить социальный вычет можно: в течение года через работодателя;

по итогам года по декларации 3-НДФЛ (сдать ее можно на бумаге или электронно через личный кабинет);

по итогам года в упрощенном порядке (без 3-НДФЛ). ФНС призывает поставщиков услуг (клиники, фитнес-центры и т. д.) активно подключиться к информационному обмену, чтобы их клиенты смогли воспользоваться упрощенным способом получения вычета (письмо от 13.12.2023 № БС-4-11/15554@). Клиники по заявлениям клиентов будут передавать данные в ФНС, если у них есть такая техническая возможность.

Перечень новых справок для соцвычета, которые заработали с расходов 2024 года, смотрите здесь.