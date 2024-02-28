Адвокат может быть самозанятым

Адвокатам не запрещено быть плательщиками НПД. Но это касается другой деятельности, не адвокатской.

Разъяснения дала Комиссия по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов.

Адвокат может вести деятельность, облагаемую НПД, при таких условиях: такая деятельность не должна предполагать использования статуса адвоката;

выполнение профессиональных обязанностей по принятым поручениям должно иметь для адвоката приоритетное значение над деятельностью в качестве самозанятого;

деятельности в качестве самозанятого и извлечение дохода от такой деятельности не должны порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету адвокатуры;

будучи самозанятым, адвокат должен соблюдать положения законодательства, регулирующего соответствующие правоотношения, в том числе в части налогообложения.

При этом доходы от адвокатской деятельности не облагаются НПД.

Кстати, ФНС считает, что адвокаты не могут применять УСН (письмо ФНС от 02.11.2020 № СД-4-3/17969@). Это письмо пытались оспорить в суде, но безуспешно.

Вместе с тем, есть решение суда (дело № А40-68033/2022) о том, что адвокат может одновременно быть ИП на УСН, если ведет еще какую-то деятельность.