Взносы за декабрь, уплаченные в декабре, можно принять в расходы по УСН в 2023 году

Обсуждение этой темы идет на нашем форуме.
Бухгалтер оплатил страховые взносы в конце декабря и тогда же сдал уведомление с кодом периода 34/03.
Напомним, сдать такое уведомление по ЕНП на взносы за декабрь рекомендовали налоговики (письма ФНС от 11.10.2023 № БС-4-11/13010@ и от 25.10.2023 № БС-4-11/13585).
При этом по НДФЛ и взносам уведомление по ЕНП играет роль заявления о зачете, потому что переводит указанную в нем сумму в резерв.
Таким образом, если вы не только уплатили взносы за декабрь в декабре, но и сдали на них уведомление, то факт уплаты у вас зафиксирован. А раз так, можно спокойно включать эти взносы в расходы по УСН в 2023 году.
Подробнее о том, как вести налоговый учет на упрощенке, какие расходы можно учесть при расчете налога на УСН, а какие нельзя, расскажем на курсе «Главный бухгалтер на УСН».
Вас ждут видео-лекции, практические задания, проверочные тесты, куратор в процессе обучения и онлайн-встреча с экспертом.
Вы можете купить курс по специальной цене за 7 600 рублей вместо 28 600 рублей!
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
На все курсы повышения квалификации действует скидка до 87%! Посмотреть каталог.
Комментарии1
всегда так и было