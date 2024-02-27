Взносы за декабрь, уплаченные в декабре, можно принять в расходы по УСН в 2023 году

Если страховые взносы за работников за декабрь 2023 года были уплачены в прошлом году и ушли в резерв по уведомлению, то в расходы по УСН их можно включить в 2023 году.

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Бухгалтер оплатил страховые взносы в конце декабря и тогда же сдал уведомление с кодом периода 34/03.

Напомним, сдать такое уведомление по ЕНП на взносы за декабрь рекомендовали налоговики (письма ФНС от 11.10.2023 № БС-4-11/13010@ и от 25.10.2023 № БС-4-11/13585).

При этом по НДФЛ и взносам уведомление по ЕНП играет роль заявления о зачете, потому что переводит указанную в нем сумму в резерв.

Таким образом, если вы не только уплатили взносы за декабрь в декабре, но и сдали на них уведомление, то факт уплаты у вас зафиксирован. А раз так, можно спокойно включать эти взносы в расходы по УСН в 2023 году.