Оплачивать сверхурочную работу уже сейчас надо по-новому, хотя поправок в ТК пока нет

При оплате сверхурочной работы бухгалтер должен высчитать размер ставки не из голого оклада, а с учетом всех компенсационных начислений. Скоро такую поправку внесут в ТК. Но пока не внесли, считать уже надо так.

Дело в том, что есть решение Конституционного суда от 27.06.2023 № 35-П, которое и стало поводом для внесения поправок в ТК. Про него мы рассказывали тут.

Законопроект с поправками принят в первом чтении. Новая норма заработает с 1 сентября 2024 года.

В Роструд пожаловались работники, которым бухгалтер заявил, что пока поправки в ТК официально не примут и они не вступят в силу, делать расчет по-новому она не собирается.

Роструд заявил, что бухгалтер не права.

Работодатель обязан руководствоваться разъяснениями, указаниями, данным Конституционным Судом до внесения изменений в ТК.