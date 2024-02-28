Оплачивать сверхурочную работу уже сейчас надо по-новому, хотя поправок в ТК пока нет

Дело в том, что есть решение Конституционного суда от 27.06.2023 № 35-П, которое и стало поводом для внесения поправок в ТК. Про него мы рассказывали тут.
Законопроект с поправками принят в первом чтении. Новая норма заработает с 1 сентября 2024 года.
В Роструд пожаловались работники, которым бухгалтер заявил, что пока поправки в ТК официально не примут и они не вступят в силу, делать расчет по-новому она не собирается.
Роструд заявил, что бухгалтер не права.
Работодатель обязан руководствоваться разъяснениями, указаниями, данным Конституционным Судом до внесения изменений в ТК.
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