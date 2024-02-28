Банки смогут досрочно забирать деньги с депозитов

Центробанк разрешит кредитным организациям забирать средства с депозитов и не терять доходность. Размер процентов будет равен ставке по депозитным операциям.

С 4 марта 2024 года Центробанк разрешит кредитным организациям досрочно возвращать средства со своих депозитов в ЦБ. Об этом сказано на сайте регулятора.

Для этого кредитной организации необходимо заключить с Банком России дополнительное соглашение к договору об общих условиях проведения депозитных операций в соответствии c обновленными условиями проведения Банком России депозитных операций, — говорится в сообщении.

Эта мера позволит банкам гибко управлять собственной ликвидностью. Также на досрочно возвращенную сумму депозита будут начислены проценты. Их размер будет равен ставке по депозитным операциям.