⏰Уже завтра бухгалтеры научатся по-новому заполнять КУДиР и декларацию по УСН! Успейте записаться на тренинг

Разберитесь с изменениями в КУДиР с 2024 года и сдайте декларацию по УСН за 2023 год без ошибок.

Все упрощенцы обязаны вести Книгу учета доходов и расходов (КУДиР). При этом форма КУДиР с 2024 года поменялась. А порядок заполнения зависит от того, какой объект налогообложения применяется. Также приближается срок сдачи декларации по УСН за 2023 год.

Разобраться со всеми изменениями поможет Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка». Надежда — самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям.

Тренинг пройдет уже завтра, 28 февраля в 15:00 мск! Вы узнаете:

Как правильно учесть доходы и расходы при УСН.

Как рассчитать налог.

Заполняем Книгу учета доходов и расходов (КУДиР) старую и новую.

Как заполнить и сдать декларацию по УСН.

Топ вопросов по УСН из Консультаций Клерка.

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