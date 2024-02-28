Воинский учет: что нужно проверить компаниям и как не получить штрафы

Все организации обязаны вести воинский учет, заполняя отчетность по призывникам и военнообязанным. Для этого нужно использовать специально разработанные карточки по форме № 10 из инструкции от 22.11.2021 № 700.
Такие карты нужно составить на всех мужчин призывного возраста, а также на мужчин и женщин, которые признаны военнообязанными и находятся в запасе.
Карточки по форме №10 с внесенными в них изменениями нужно представлять в военкомат по запросу.
Но не реже одного раза в год компания должна проводить сверку сведений со сведениями, имеющимися в документах воинского учета территориальных военных комиссариатов или муниципалитетов, осуществляющих первичный воинский учет.
Точные сроки проведения процедуры устанавливает территориальный военкомат или муниципалитет.
Как проходит сверка с военкоматом
При проведении процедуры сверяют информацию из раздела II спецкарточек по форме № 10, а также следующие сведения о сотрудниках:
фамилию, имя и при наличии отчество;
дату и место рождения;
образование;
должность (профессию);
нахождение в браке, а также состав семьи;
особенности здоровья;
прохождение военных сборов;
адрес проживания или пребывания, номер телефона для связи.
Перед тем как начать сверку, вы должны все сведения перепроверить и уточнить у сотрудника лично.
При завершении процедуры специалист военкомата должен зафиксировать это событие в журнале проверок.
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