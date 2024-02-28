Воинский учет: что нужно проверить компаниям и как не получить штрафы

Компаниям нужно не реже одного раза в год проводить сверку с военкоматами. Будут проверять личные данные военнообязанных сотрудников и то, как организация ведет воинский учет.

Все организации обязаны вести воинский учет, заполняя отчетность по призывникам и военнообязанным. Для этого нужно использовать специально разработанные карточки по форме № 10 из инструкции от 22.11.2021 № 700.

Такие карты нужно составить на всех мужчин призывного возраста, а также на мужчин и женщин, которые признаны военнообязанными и находятся в запасе.

Карточки по форме №10 с внесенными в них изменениями нужно представлять в военкомат по запросу.

Но не реже одного раза в год компания должна проводить сверку сведений со сведениями, имеющимися в документах воинского учета территориальных военных комиссариатов или муниципалитетов, осуществляющих первичный воинский учет.

Точные сроки проведения процедуры устанавливает территориальный военкомат или муниципалитет.

Как проходит сверка с военкоматом

При проведении процедуры сверяют информацию из раздела II спецкарточек по форме № 10, а также следующие сведения о сотрудниках:

фамилию, имя и при наличии отчество;

дату и место рождения;

образование;

должность (профессию);

нахождение в браке, а также состав семьи;

особенности здоровья;

прохождение военных сборов;

адрес проживания или пребывания, номер телефона для связи.

Перед тем как начать сверку, вы должны все сведения перепроверить и уточнить у сотрудника лично.

При завершении процедуры специалист военкомата должен зафиксировать это событие в журнале проверок.

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