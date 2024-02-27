В Telegram массовый сбой. Пользователи около 20 минут не могут пользоваться мессенджером

Пользователи не могут открыть файлы, просматривать чаты и каналы, а также отправлять сообщения в Telegram.

Около 20 минут у пользователей с российских IP-адресов не было доступа к мессенджеру Telegram. Проблемы с подключением начались после 12:00 мск. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи.

Специалисты ЦМУ ССОП фиксируют массовый сбой в работе мессенджера Telegram на территории России, — сказали в Центре.

Также проблемы с доступом к мобильному приложению в версии для ПК были у жителей США, Германии и других стран.

Пользователи жалуются, что ничего не загружается: ни чаты, ни каналы, ни картинки, даже сообщение отправить нельзя. По данным сервиса «Сбой.рф», 34% жалоб поступило из Москвы, 15% — от пользователей из Санкт-Петербурга, остальные жалобы из других регионов страны.

Общее количество жалоб превышает 5,7 тыс.