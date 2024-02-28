Сдавайте 6-НДФЛ правильно! Что нужно учесть при заполнении формы

За 2023 год 6-НДФЛ сдается по форме, утвержденной приказом ФНС от 15.10.2020 №ЕД-7-11/753@ (в редакции приказа от 29.09.2022 №ЕД-7-11/881@).

Важно, что с 1 января 2024 года ввели два срока уплаты НДФЛ. Поэтому форма, по которой нужно сдавать декларацию 6-НДФЛ за первый квартал 2024 года — новая.

Как заполнять поля в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 2023?

В строке 021 нужно указать сумму НДФЛ, который был удержан с 23.09.2023 по 22.10.2023 . Цифра должна совпадать с той, что указано уведомлении, которое сдали в налоговую 25 октября.

В строке 022 — НФДЛ, удержанный с 23.10.2023 по 22.11.2023. Здесь будет сумма из уведомления до 21 ноября.

В поле 023 — налог, удержанный с 23.11.2023 по 22.12.2023.

Особое внимание обратите на строку 024, ее нужно заполнять только в годовой декларации. Сюда пишем размер НДФЛ, который удержали с 23.12.2023 по 31.12.2023. Сумма должна совпадать с тем, что в уведомлении от 29 декабря.

В строке 031 указывается дата возврата налога, а в поле 032 — сумма возвращенного налога. Эти строки заполняются, если работодатель в упрощенном порядке возмещал сотрудникам НДФЛ. Чаще всего эти строки не заполняются, поскольку большинство получает налоговые вычеты самостоятельно в налоговой при подаче декларации 3-НДФЛ.

На что обратить внимание при заполнении раздела 2?

В строке 110 указывается сумма дохода, выплаченного физлицам с 01.01.2023 по 31.12.2023. В том числе и зарплата, которую выплатили за вторую половину декабря 2022 года, если работодатель производил выплаты в январе 2023 года.

Здесь важно не запутаться и указать все, что компания фактически выплатила в 2023 году.