Сдавайте 6-НДФЛ правильно! Что нужно учесть при заполнении формы

За 2023 год 6-НДФЛ сдается по форме, утвержденной приказом ФНС от 15.10.2020 №ЕД-7-11/753@ (в редакции приказа от 29.09.2022 №ЕД-7-11/881@).
Важно, что с 1 января 2024 года ввели два срока уплаты НДФЛ. Поэтому форма, по которой нужно сдавать декларацию 6-НДФЛ за первый квартал 2024 года — новая.
Как заполнять поля в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 2023?
В строке 021 нужно указать сумму НДФЛ, который был удержан с 23.09.2023 по 22.10.2023. Цифра должна совпадать с той, что указано уведомлении, которое сдали в налоговую 25 октября.
В строке 022 — НФДЛ, удержанный с 23.10.2023 по 22.11.2023. Здесь будет сумма из уведомления до 21 ноября.
В поле 023 — налог, удержанный с 23.11.2023 по 22.12.2023.
Особое внимание обратите на строку 024, ее нужно заполнять только в годовой декларации. Сюда пишем размер НДФЛ, который удержали с 23.12.2023 по 31.12.2023. Сумма должна совпадать с тем, что в уведомлении от 29 декабря.
В строке 031 указывается дата возврата налога, а в поле 032 — сумма возвращенного налога. Эти строки заполняются, если работодатель в упрощенном порядке возмещал сотрудникам НДФЛ.
Чаще всего эти строки не заполняются, поскольку большинство получает налоговые вычеты самостоятельно в налоговой при подаче декларации 3-НДФЛ.
На что обратить внимание при заполнении раздела 2?
В строке 110 указывается сумма дохода, выплаченного физлицам с 01.01.2023 по 31.12.2023. В том числе и зарплата, которую выплатили за вторую половину декабря 2022 года, если работодатель производил выплаты в январе 2023 года.
Здесь важно не запутаться и указать все, что компания фактически выплатила в 2023 году.
В 130 строке пишем вычеты, которые применились к зарплате, отраженной в строке 110.
В поле 140 — НДФЛ, начисленный с сумм из строки 110. Его нужно рассчитать с учетом вычетов из строки 130.
В строке 160 указываем удержанный НДФЛ с 01.01.2023 по 31.12.2023. В идеале сумма из строки 140 должна быть равна тому, что написано в строке 160.
В строке 170 пишут тот НДФЛ, который нельзя удержать. Например, если у сотрудников был доход в натуральной форме.
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