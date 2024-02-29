😓 Если воспринимать новое ФСБУ 28/2023 слишком буквально, то бизнес задохнется от постоянных инвентаризаций

Чтобы внести ясность в этот вопрос, Фонд «НРБУ «БМЦ» выпустил рекомендацию «Инвентаризационные процедуры в процессе деятельности».
По ФСБУ 28/2023 проводить инвентаризацию, в частности надо:
при передаче активов компании (за исключением обычной деятельности) в аренду;
при смене работника, на которого возложена материальная ответственность;
при установлении факта утраты или порчи (повреждения) активов;
и т. д.
При этом нигде не раскрываются понятия «обычная деятельность», «возложена материальная ответственность», «порча активов».
Например, если у бухгалтера завис компьютер – это порча или нет? А если завис сервер?
По рекомендации первичный документ (в том числе, от поставщиков) допускается использовать в качестве документа инвентаризации, если он:
удостоверяет фактическое наличие объектов на дату, по состоянию на которую должна проводиться инвентаризация;
содержит информацию об объектах, необходимую для целей проведения инвентаризации;
отвечает установленным требованиям к документам бухучета.
То есть, этим документом может быть оформлена инвентаризация так, как если бы ее непосредственно проводили.
Кстати, проводить инвентаризацию можно дистанционно.
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