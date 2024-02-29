😓 Если воспринимать новое ФСБУ 28/2023 слишком буквально, то бизнес задохнется от постоянных инвентаризаций

По ФСБУ 28/2023 проводить инвентаризацию надо не только перед годовым отчетом, но и в ряде других случаев. Этих случаев много и описаны они расплывчато. Получается, что в компании будет перманентный процесс подсчета активов, деятельность просто будет заблокирована, работать будет некогда.

Чтобы внести ясность в этот вопрос, Фонд «НРБУ «БМЦ» выпустил рекомендацию «Инвентаризационные процедуры в процессе деятельности».

По ФСБУ 28/2023 проводить инвентаризацию, в частности надо:

при передаче активов компании (за исключением обычной деятельности) в аренду;

при смене работника, на которого возложена материальная ответственность;

при установлении факта утраты или порчи (повреждения) активов;

и т. д.

При этом нигде не раскрываются понятия «обычная деятельность», «возложена материальная ответственность», «порча активов».

Например, если у бухгалтера завис компьютер – это порча или нет? А если завис сервер?

По рекомендации первичный документ (в том числе, от поставщиков) допускается использовать в качестве документа инвентаризации, если он:

удостоверяет фактическое наличие объектов на дату, по состоянию на которую должна проводиться инвентаризация;

содержит информацию об объектах, необходимую для целей проведения инвентаризации;

отвечает установленным требованиям к документам бухучета.

То есть, этим документом может быть оформлена инвентаризация так, как если бы ее непосредственно проводили.

Кстати, проводить инвентаризацию можно дистанционно.