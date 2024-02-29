Организации без зарплаты тоже должны сдавать РСВ

Неважно, начисляет компания выплаты физлицам или нет. РСВ все равно надо сдавать. Отчет будет нулевой.

Об этом напоминает Минфин в письме от 12.02.2024 № 03-15-05/11599.

РСВ, в том числе, нулевой надо сдавать при любой численности сотрудников и при любых кодах ОКВЭД в ЕГРЮЛ.

В нулевом отчете будет мало страниц. Надо заполнить:

титульный лист;

раздел 1 без приложений (с указанием типа плательщика – «2») с нулями и прочерками;

раздел 3.

Сдавая нулевой РСВ, компания заявляет:

об отсутствии в конкретном периоде выплат в пользу физлиц;

об отсутствии сумм страховых взносов, подлежащих уплате за этот период.

Актуальная форма РСВ — тут.