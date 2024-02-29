Организации без зарплаты тоже должны сдавать РСВ

Об этом напоминает Минфин в письме от 12.02.2024 № 03-15-05/11599.
РСВ, в том числе, нулевой надо сдавать при любой численности сотрудников и при любых кодах ОКВЭД в ЕГРЮЛ.
В нулевом отчете будет мало страниц. Надо заполнить:
титульный лист;
раздел 1 без приложений (с указанием типа плательщика – «2») с нулями и прочерками;
раздел 3.
Сдавая нулевой РСВ, компания заявляет:
об отсутствии в конкретном периоде выплат в пользу физлиц;
об отсутствии сумм страховых взносов, подлежащих уплате за этот период.
Актуальная форма РСВ — тут.
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