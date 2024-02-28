С аванса надо платить НДС, даже если это не деньги, а взаимозачет

Предоплата облагается НДС и неважно – деньги это или какая-то другая форма расчета.

Разъяснение дает Минфин в письме от 25.01.2024 № 03-07-11/5724.

Момент определения налоговой базы по НДС – это наиболее ранняя из дат:

день отгрузки;

день оплаты в счет предстоящей отгрузки.

То, что день предоплаты – это тоже момент определения налоговой базы по НДС, подтвердил Пленум ВАС в постановлении от 30.05.2014 № 33.

Причем предоплата может быть как в денежной форме, так и в неденежной, в том числе в виде прекращения денежного обязательства зачетом встречных однородных требований.

Таким образом, если вы с покупателем провели взаимозачет и образовалась предоплата, то с нее надо платить НДС.