С аванса надо платить НДС, даже если это не деньги, а взаимозачет

Разъяснение дает Минфин в письме от 25.01.2024 № 03-07-11/5724.
Момент определения налоговой базы по НДС – это наиболее ранняя из дат:
день отгрузки;
день оплаты в счет предстоящей отгрузки.
То, что день предоплаты – это тоже момент определения налоговой базы по НДС, подтвердил Пленум ВАС в постановлении от 30.05.2014 № 33.
Причем предоплата может быть как в денежной форме, так и в неденежной, в том числе в виде прекращения денежного обязательства зачетом встречных однородных требований.
Таким образом, если вы с покупателем провели взаимозачет и образовалась предоплата, то с нее надо платить НДС.
Начать дискуссию