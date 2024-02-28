Банк «Гефест» должен вкладчикам больше 181 млн рублей

АСВ будет принимать заявления от вкладчиков банка «Гефест» в течение всего периода ликвидации.

Агентство по страхованию вкладов оценило страховую ответственность перед вкладчиками КБ «Гефест» в 181,2 млн рублей. Об этом сказано на сайте АСВ.

По данным отчетности банка на 1 февраля 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 181,2 млн рублей, — говорится в сообщении.

Чтобы оперативно принимать заявления вкладчиков АСВ будет действовать через банков-агентов, которых отберут на конкурсной основе не позже 4 марта 2024 года.

Заявления о возмещении будут принимать в течение всего периода ликвидации банка, это около года.

Недавно мы писали, что Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест». Он не соблюдал требования законов и предписания регуляторов.