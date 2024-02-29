В 1С:Бухгалтерия 8.3 можно составлять управленческие отчеты. Как это сделать быстро

Кроме бухгалтерской и налоговой отчетности в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 можно подготовить материалы, которые будут полезны собственникам компаний для принятия осознанных управленческих решений.

Без установки дополнительных опций в 1С:Бухгалтерия 8.3 можно сформировать управленческую отчетность на основании бухгалтерских данных, посмотреть дополнительные отчеты для руководителей и сформировать платежный календарь.

Всем собственникам полезно смотреть бухгалтерскую отчетность, которая показывает выручку компании, прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности, сумму оборотных и основных средств, а также денежные остатки.

Проблема в том, что собственники не умеют ее читать от слова совсем. Поэтому в 1:С для них придумали специальный раздел — Руководителю.

В нем собрана в упрощенном виде необходимая директору информация: продажи, расчеты с поставщиками и покупателями, движение товаров, анализ основных показателей и прочее.

Финансовый анализ позволяет в одном окне собрать всю аналитику за выбранный период. В него входят: показатели по продажам, прибыли и чистым активам, анализ ликвидности и рентабельности, оценка рисков банкротства и кредитоспособности.

В «Мониторе налогов и отчетности» руководитель может проверить все ли налоги уплачены, а отчеты сданы.

Платежный календарь — один из самых полезных инструментов для подготовки управленческой отчетности.

Встроенный в 1С:Бухгалтерия платежный календарь позволяет формировать ежедневый план поступлений и расходов денежных средств по разделам:

оплата от покупателей;

прочие поступления;

налоги и взносы;

платежи поставщикам;

зарплата;

периодические платежи.

Чтобы платежный календарь работал, нужно в настройках программы включить функциональность планирования платежей и установить сроки оплаты по умолчанию.

Информация о налогах и взносов подтягивается из заполненных деклараций и начислений в бухгалтерских проводках. Прочерк означает, что подошел срок уплаты налога, но в базе нет декларации или начисления.

С помощью платежного календаря можно быстро и наглядно управлять денежными потоками, предупреждать кассовые разрывы, контролировать уплату налогов и других обязательных платежей.