Ведение управленческого учета

В 1С:Бухгалтерия 8.3 можно составлять управленческие отчеты. Как это сделать быстро

Кроме бухгалтерской и налоговой отчетности в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 можно подготовить материалы, которые будут полезны собственникам компаний для принятия осознанных управленческих решений.
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Без установки дополнительных опций в 1С:Бухгалтерия 8.3 можно сформировать управленческую отчетность на основании бухгалтерских данных, посмотреть дополнительные отчеты для руководителей и сформировать платежный календарь.

Всем собственникам полезно смотреть бухгалтерскую отчетность, которая показывает выручку компании, прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности, сумму оборотных и основных средств, а также денежные остатки.

Проблема в том, что собственники не умеют ее читать от слова совсем. Поэтому в 1:С для них придумали специальный раздел — Руководителю.

В нем собрана в упрощенном виде необходимая директору информация: продажи, расчеты с поставщиками и покупателями, движение товаров, анализ основных показателей и прочее.

Финансовый анализ позволяет в одном окне собрать всю аналитику за выбранный период. В него входят: показатели по продажам, прибыли и чистым активам, анализ ликвидности и рентабельности, оценка рисков банкротства и кредитоспособности.

В «Мониторе налогов и отчетности» руководитель может проверить все ли налоги уплачены, а отчеты сданы.

Платежный календарь — один из самых полезных инструментов для подготовки управленческой отчетности.

Встроенный в 1С:Бухгалтерия платежный календарь позволяет формировать ежедневый план поступлений и расходов денежных средств по разделам:

  • оплата от покупателей;

  • прочие поступления;

  • налоги и взносы;

  • платежи поставщикам;

  • зарплата;

  • периодические платежи.

Чтобы платежный календарь работал, нужно в настройках программы включить функциональность планирования платежей и установить сроки оплаты по умолчанию.

Информация о налогах и взносов подтягивается из заполненных деклараций и начислений в бухгалтерских проводках. Прочерк означает, что подошел срок уплаты налога, но в базе нет декларации или начисления.

С помощью платежного календаря можно быстро и наглядно управлять денежными потоками, предупреждать кассовые разрывы, контролировать уплату налогов и других обязательных платежей.

Больше полезных функций 1С, которые пригодятся каждому бухгалтеру, разбираем на курсе Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах. Вы научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги, контролировать расходы и анализировать финансовые показатели — станете незаменимым сотрудником с высоким доходом.

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