Почему не все могут эффективно выстроить бизнес-процессы. Эксперты нашли решение на MBA Forum 2024

В Москве завершился ежегодный MBA Forum Школы Бизнеса «Синергия». В мероприятии приняли участие крупные игроки российского бизнеса — представители ПАО «ФосАгро», «Сибур», ГК Ростелеком, Mindsmith и других лидеров рынка.

Почему не получается эффективно выстроить бизнес-процессы

Большинство предпринимателей начинают свое дело, не обладая базовыми компетенциями по части планирования бизнес-процессов и риск-менеджмента. Бизнес-образование позволяет не только получить глубокую теоретическую базу, но и дает возможность посмотреть на проблему под другим углом, найти нестандартные решения проблем и новые точки роста.

Очень часто люди становятся предпринимателями, потому что не хотят идти в найм. На место цели по созданию и развитию бизнеса встает желание уйти от скучной жизни. С такой моделью очень сложно добиться успеха, особенно в контексте российского законодательства, — сказал генеральный директор «Ростелеком» РБ Сергей Нищев.

Проблема дефицита кадров

На рынке сейчас явный дефицит в кадрах, как с точки зрения их количества, так и в части компетенций, которые требуются для выполнения задач. Если раньше можно было найти десятки резюме на одну вакансию, то сегодня в несколько раз меньше. Без квалифицированных кадров выстроить работоспособную бизнес-модель невозможно.

Современному бизнесу нужны специалисты, которые готовы пересматривать «проверенные» подходы к задачам и учитывать постоянно меняющиеся рыночные условия изменениям внешней среды. Среди самых востребованных компетенций — адаптивность, коммуникативные навыки (soft skills) и цифровые навыки.

Как делегировать задачи и не выгорать

Планирование в условиях неопределенности и кризис-менеджмент — ключевые задачи для предпринимателя в последние несколько лет, решение которых не оставляет ресурс для контроля операционных задач. В этом случае на первый план выходят навыки делегирования.

Российским предпринимателям, привыкшим к режиму «ручного управления», сложно делегировать задачи и разделять зоны ответственности с командой. Учебные программы по эффективному лидерству помогают развить институт наставничества и создать благоприятный климат для развития сотрудников, — сказал исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.

В 2024 году Школа Бизнеса «Синергия» проведет серию мероприятий, которые призваны сплотить бизнес-сообщество и стимулировать предпринимателей находить новые возможности в кризис.