Минтранс назвал расценки-2024 на «единый» билет в Абхазию

Минтранс сообщил, что его Единая транспортная дирекция готовится возобновить мультимодальные (ж/д или самолёт + автобус) пассажирские перевозки из регионов России в Абхазию и обратно. Билеты на курортный сезон-2024 уже можно купить.
Перевозки будут с пересадкой на ж/д вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.
Отмечено, что безопасность и комфорт поездки по системе «единого» билета обеспечена проверенными и лицензированными перевозчиками.
Оформить «единый» билет «поезд + автобус» можно:
в кассах любого железнодорожного вокзала;
агентских сетей АО «ФПК»;
на сайте РЖД.
Билет «самолет + автобус» оформляют через агентскую сеть ТКП:
сервисы покупки авиабилетов онлайн;
кассы транспортно-туристических агентств.
При покупке «единого» билета онлайн необходимо указать пункты назначения на странице покупки ж/д или авиабилетов. Например: «откуда» – Самара / «куда» – Пицунда.
Стоимость автобусной части «единого» билета в 2024 году такая:
Сочи – Гагра – 681 руб.
Сочи – Пицунда – 752 руб.
Сочи – Гудаута – 790 руб.
Сочи – Новый Афон – 869 руб.
Сочи – Сухум – 935 руб.
Подробно о «едином» билете можно узнать на официальном сайте Единой транспортной дирекции, а также по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 600-1-006.
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