Минтранс назвал расценки-2024 на «единый» билет в Абхазию

30 апреля стартуют перевозки по нему в эту республику.

Минтранс сообщил, что его Единая транспортная дирекция готовится возобновить мультимодальные (ж/д или самолёт + автобус) пассажирские перевозки из регионов России в Абхазию и обратно. Билеты на курортный сезон-2024 уже можно купить.

Перевозки будут с пересадкой на ж/д вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Отмечено, что безопасность и комфорт поездки по системе «единого» билета обеспечена проверенными и лицензированными перевозчиками.

Оформить «единый» билет «поезд + автобус» можно:

в кассах любого железнодорожного вокзала;

агентских сетей АО «ФПК»;

на сайте РЖД.

Билет «самолет + автобус» оформляют через агентскую сеть ТКП:

сервисы покупки авиабилетов онлайн;

кассы транспортно-туристических агентств.

При покупке «единого» билета онлайн необходимо указать пункты назначения на странице покупки ж/д или авиабилетов. Например: «откуда» – Самара / «куда» – Пицунда.

Стоимость автобусной части «единого» билета в 2024 году такая:

Сочи – Гагра – 681 руб. Сочи – Пицунда – 752 руб. Сочи – Гудаута – 790 руб. Сочи – Новый Афон – 869 руб. Сочи – Сухум – 935 руб.

Подробно о «едином» билете можно узнать на официальном сайте Единой транспортной дирекции, а также по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 600-1-006.