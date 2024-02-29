Райффайзенбанк с марта ухудшит условия хранения на счетах евро и их переводов

Как следует из сообщения пресс-службы банка, с 5000 евро и более теперь будут брать комиссию в размере 1% в месяц, но не менее 50 евро. Это произойдет с 13 марта. Ранее лимит размещения без комиссии составлял 10 000 евро.
Речь идёт о всех текущих и брокерских счетах клиента по состоянию на последний календарный день месяца. При этом условия размещения на текущих счетах и перевода других валют остались без изменений.
Кроме того, с 1 по 31 марта 2024 будут действовать специальные условия по оплате комиссии за проведение трансграничных переводов в евро (не более 500 евро):
1% от суммы перевода — при оформлении в «Райффайзен онлайн»;
1,5% — при оформлении в офисе банка.
Остальные условия переводов Райф оставил прежними.
Всё это банк объяснил так:
Райффайзен Банк эффективно управляет ликвидностью, чтобы обеспечить клиентам привычный уровень надежности и высокое качество сервиса. Мы принимаем решение об изменении условий, ориентируясь на количество доступных инструментов для эффективного размещения средств в евро.
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