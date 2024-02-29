Расчетный период для оплаты больничных хотят сократить в два раза, чтобы пособия выросли

Федерация профсоюзов (ФНПР) направила письмо с таким предложением в адрес замглавы кабмина Татьяны Голиковой.
Период расчета пособия за прошедшие 33 года в результате неоднократных пересмотров увеличился с 1 месяца до 1 года, а с 2011 года до настоящего времени – до 2 лет (730 дней), отмечают профсоюзы.
«Применение двухлетнего периода расчета приводит к снижению страховых выплат наемным работникам, особенно, женщинам», – сетует глава ФНПР Михаил Шмаков.
ФНПР ратует за возврат к более справедливым нормам расчета.
Также профсоюзы предлагают по-другому считать больничные по уходу за ребенком с 8 до 14 лет – с 11-го дня болезни вместо 50% платить 100%.
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