Бухгалтеры по-разному учитывают материалы в расходах по УСН: опрос

Между тем, на практике некоторые бухгалтеры соблюдают еще одно, третье условие: материалы списаны.
Для такого условия в 1С даже есть специальная настройка. Надо поставить галку вот здесь:
Обсуждение этой темы идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Коллеги отмечают, что это третье условие – лишнее, и как только материалы будут получены и оплачены, они должны идти в расходы.
А как при УСН «доходы минус расходы» учитываете материалы вы? Приглашаем вас принять участие в опросе.
В Книге учета доходов и расходов материалы с НДС указывают двумя строчками:
Цена материалов по документам поставщика без НДС.
НДС, предоставленные поставщиком по выкупленным материалам.
Оба пункта отражаются в налоговом учете в одно время, при соблюдении условий по отражению материальных расходов, упомянутых ранее.
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