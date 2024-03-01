Бухгалтеры по-разному учитывают материалы в расходах по УСН: опрос

При УСН «доходы минус расходы» для включения в расходы стоимости материалов (не путайте с товарами) необходимо выполнение двух условий: поступление материалов и оплата за них.

Между тем, на практике некоторые бухгалтеры соблюдают еще одно, третье условие: материалы списаны.

Для такого условия в 1С даже есть специальная настройка. Надо поставить галку вот здесь:

Обсуждение этой темы идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги отмечают, что это третье условие – лишнее, и как только материалы будут получены и оплачены, они должны идти в расходы.

А как при УСН «доходы минус расходы» учитываете материалы вы? Приглашаем вас принять участие в опросе.

Когда на УСН вы включаете в расходы материалы? После получения и оплаты

После оплаты и списания

В Книге учета доходов и расходов материалы с НДС указывают двумя строчками:

Цена материалов по документам поставщика без НДС.

НДС, предоставленные поставщиком по выкупленным материалам.

Оба пункта отражаются в налоговом учете в одно время, при соблюдении условий по отражению материальных расходов, упомянутых ранее.