Проценты по векселю – это личные, а не предпринимательские доходы ИП на УСН

Доход в виде процента (дисконта) по векселю, выданному банком предпринимателю на УСН, не облагается налогом по УСН.

Об этом сообщает Минфин в письме от 26.01.2024 № 03-04-05/6417.

Вексель может быть использован покупателем в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги).

При этом дата получения доходов = дата оплаты векселя (день поступления денег от векселедателя) или день передачи этого векселя по индоссаменту третьему лицу.

Иного учета дохода от использования векселя в бизнесе на УСН не предусмотрено.

Таким образом, доходы в виде процента по векселю, выданному банком физлицу, не являются доходами ИП от деятельности на УСН.