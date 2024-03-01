Проценты по векселю – это личные, а не предпринимательские доходы ИП на УСН

Об этом сообщает Минфин в письме от 26.01.2024 № 03-04-05/6417.
Вексель может быть использован покупателем в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги).
При этом дата получения доходов = дата оплаты векселя (день поступления денег от векселедателя) или день передачи этого векселя по индоссаменту третьему лицу.
Иного учета дохода от использования векселя в бизнесе на УСН не предусмотрено.
Таким образом, доходы в виде процента по векселю, выданному банком физлицу, не являются доходами ИП от деятельности на УСН.
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