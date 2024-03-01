Незаконные перевозки валюты сократились в 2,5 раза

В 2023 году в 2,5 раза сократились незаконные перевозки валюты через границу. Они составили 253,8 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на таможенную службу.

Всего из-за незаконного перемещения валюты ФТС возбудила 82 уголовных дела, тогда как в 2022 году их было 103, а в 2021 году — 98. В 34 случаях деньги ввозили в РФ, а остальные дела связаны с «экспортом» за границу более 20 тыс. долларов или эквивалентной суммы в другой валюте.

За год объем ввоза валюты уменьшился в 106,7 млн до 225,7 млн рублей, а вывоза — с 387 до 147,1 млн рублей.

Нарушителям за перевоз недекларированных наличных грозит ответственность по ст. 16.4 КоАП, а если средства превышают 20 тыс. долларов, то будет уголовная ответственность за контрабанду по ст. 200.1 УК.

Сейчас действует временный запрет на вывоз из РФ наличной иностранной валюты и денежных инструментов, сумма которых эквивалентна 10 тыс. долларам. Перевозить деньги можно, но нужно оформить декларацию, а при сумме более 100 тыс. долларов придется подтвердить происхождение средств.

При этом стоит обратить внимание, что при одновременном вывозе денежных единиц различных стран необходимо произвести пересчет каждой из них в рубли и потом в доллары США по официальному курсу ЦБ на дату поездки, — сказала Татьяна Астахова из «Алимирзоев и Трофимов».

В 2023 году ФТС завела 11,5 тыс. дел по правонарушениям, связанным с отсутствием деклараций при перевозке наличных. Примерно столько же дел было в 2022 году, но сумма выросла с 1,49 млрд до 1,67 млрд рублей.

Чаще всего средства вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай, Узбекистан, Сербию и Израиль. Тогда как ввозили деньги из Турции, ОАЭ и Азербайджана.